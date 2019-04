Caso Siri, depositata al Riesame l'informativa con l'intercettazione

La Procura di Roma ha depositato al Tribunale del Riesame un'informativa della Dia in cui sarebbe riportata anche l'intercettazione ambientale che tirerebbe in ballo il sottosegretario Armando Siri. Lo riferiscono fonti giudiziarie, parlando dell'indagine per corruzione ai danni del sottosegretario e dell'ex deputato Paolo Arata. L'avvocato difensore di quest'ultimo ha ribadito che l'atto non è ancora nella disponibilità delle parti.