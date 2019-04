Di Maio non vuole il ritorno delle Province, ma Salvini replica: "Mi dica chi si occupa di strade e scuole"

"Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2.500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio. E' una cosa che non permetteremo. Non mi va giù". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, entrando nel merito della querelle con la Lega sulla ricostituzione delle Province. "Al governo siamo in due, le cose si fanno in due e sono sicuro che riusciremo a trovare un punto di incontro", aggiunge.