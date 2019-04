Corruzione, Siri: "Mai preso soldi, M5s mi usa come carne da macello"

Il sottosegretario ai Trasporti, il senatore leghista Armando Siri, non ci sta e analizza il suo caso dalle colonne de Il Corriere della Sera. "Sono veramente provato, seccato, sconcertato", dice riferendosi alla presunta tangente da 30mila euro per cui è indagato per corruzione. "Mi sento come se mi avessero buttato un badile sulla faccia. Non ho mai preso un soldo da nessuno", dice Siri che accusa i 5 Stelle di usarlo come "carne da macello".