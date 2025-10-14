Carabinieri morti nel Veronese, Meloni: profondo dolore, pensiero a chi serve il Paese

Il mondo della politica commenta la morte dei tre militari e il ferimento di altri 15 appartenenti alle forze dell'ordine, vittime di un'esplosione durante lo sgombero di un casolare a Castel D'Azzano
© Afp
"Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, vigili del fuoco e polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese. Il mio profondo cordoglio e quello del governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all’Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, gen. Salvatore Luongo. Desidero rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità". Lo scrive il premier Giorgia Meloni, commentando la tragedia di di Castel D'Azzano.
"Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini", aggiunge Meloni.
"Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d'Azzano (VR), travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero", afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese", ha detto ancora.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dichiara che "era un'operazione congiunta. Nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa è successa poco più di un'ora fa", spiega Piantedosi. "Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei carabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c'erano anche aliquote della polizia di Stato", aggiunge, ipotizzando che "qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas" e "l'apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione".
"Sono profondamente addolorato per la morte di tre carabinieri causata da un'esplosione durante l'adempimento del loro dovere": commenta su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a proposito della deflagrazione nel Veronese. "Ho telefonato al Comandante Generale Luongo per esprimere le mie condoglianze a tutta l'Arma dei carabinieri e ai familiari delle vittime. Prego per la salute di tutti i feriti tra cui ci sono anche agenti della polizia di Stato e vigili del fuoco", scrive ancora Tajani.
"Morti mentre facevano il loro dovere, sgomberando un casale in provincia di Verona che è esploso. Una preghiera per i tre militari rimasti uccisi nell'esplosione, un forte abbraccio alle loro famiglie e all'Arma dei carabinieri". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sui social.