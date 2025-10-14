Carabinieri morti nel Veronese, Meloni: profondo dolore, pensiero a chi serve il Paese

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dichiara che "era un'operazione congiunta. Nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa è successa poco più di un'ora fa", spiega Piantedosi. "Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei carabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c'erano anche aliquote della polizia di Stato", aggiunge, ipotizzando che "qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas" e "l'apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione".