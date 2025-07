"Sì, adesso parlateci di Bibbiano", Bonaccini attacca Meloni e Salvini dopo le assoluzioni

"Vale per Meloni, per Salvini, per Di Maio. E per tutti quelli che specularono con accuse indicibili contro una intera comunità, quella di Bibbiano, e contro un sindaco per bene e capace come Andrea Carletti", scrive Bonaccini sui social, commentando la sentenza di primo grado del caso "Angeli e Demoni". "Ricordo bene quel periodo – aggiunge – eravamo in piena campagna elettorale. Vennero qui più volte Meloni e Salvini a sostenere la mia avversaria. Quella sceneggiata non ebbe alcun effetto: vincemmo le elezioni e tornarono a casa con le pive nel sacco". Secondo Bonaccini, "i danni fatti agli amministratori e alla comunità di Bibbiano sono stati pesanti e ingiustificabili. Adesso sì, parlateci di Bibbiano".