Beppe Sala attacca il governo: "Ci vuole portare indietro" | E sul 25 aprile: "Combatterò contro il rischio di omissioni della nostra storia"

25 aprile, combatterò contro rimozione della nostra storia

Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala, non bisogna evocare il rischio del fascismo ma "senz'altro - ha detto - si deve evocare il rischio di omissione chiara della nostra storia e questo lo combatterò ". "Ho buoni rapporti con l'Anpi e sarò sul palco. Non sono per il muro contro muro ma la continua rimozione dell'ignominia del fascismo non va bene", ha aggiunto.