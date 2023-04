Via Rasella, La Russa: "Mi scuso con chi si è sentito offeso dalle mie parole" | Niente invito per il 25 Aprile

Ignazio La Russa ha chiesto scusa a chi si è sentito offeso dalle sue parole in merito all'azione partigiana di via Rasella .

"Spiace sinceramente - ha detto il presidente del Senato - che, a seguito delle mie poche parole in risposta a una domanda sulle pretestuose critiche a Giorgia Meloni alle celebrazioni per l'Eccidio delle Fosse Ardeatine , sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere . Non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio". Niente invito per il presidente del Senato per la manifestazione del 25 Aprile . E l'Anpi ha chiesto le sue dimissioni.