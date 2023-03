La Russa: "Via Rasella pagina tutt'altro che nobile per i partigiani | Uccisero una banda musicale di semi-pensionati, non nazisti"

"Non sarà il primo 25 aprile che celebro, sono andato da ministro della Difesa a rendere omaggio al monumento dei partigiani, ho portato un mazzo di fiori a tutti i partigiani, anche a quelli rossi che come è noto non volevano un'Italia libera e democratica ma volevano un'Italia comunista", ha affermato ancora La Russa ospite di Terraverso, il podcast di Libero Quotidiano. "Chi muore per un'idea e per una scelta ideale, non può mai essere oggetto di avversione".

"Cercare l'errore nelle parole è impotenza politica"

"Non posso sbagliare una parola, gli altri guardano a quello che dico io dall'alto. Io credo che a doversi interrogare devono essere gli elettori di sinistra", ha proseguito il presidente del Senato. "Ma davvero la sinistra, come elemento principale di contestazione a un governo che ha avuto una larga maggioranza, va ogni volta a cercare cavilli su una frase che dice un ministro o un sottosegretario? È impotenza politica, è un modo per sfuggire all'incapacità di avere altri argomenti più seri e svolgere un ruolo politico, che è quello dell'opposizione. È legittimo avere posizioni diverse su temi civili, sulla famiglia, naturale o non naturale, ma quando invece vai a contestare parole per parole sperando sempre di dire 'ha sbagliato perché non ha detto le parole che avrei detto io'. Loro vogliono che noi del governo dicessimo ciò che loro vorrebbero dire, non accettano che usiamo altre parole".