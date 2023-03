Figli di coppie gay, il ministro Roccella chiude ai sindaci: nessuno incontro, rispettare le leggi

Sui figli delle coppie gay non c'è alcun margine di trattativa.

Lo ribadisce il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, che chiude ai sindaci che chiedevano un incontro al governo dopo che il Viminale ha diffuso una circolare per fermare le trascrizioni. "Non c'è un confronto da fare. Ci sono leggi e una sentenza precisa. I sindaci sanno quello che possono e che non possono fare", osserva Roccella. "I sindaci non stanno protestando contro la circolare Piantedosi - aggiunge - ma contro la sentenza della Cassazione. Quindi dovrebbero avere casomai un dialogo con il presidente delle sezioni unite. C'è una sentenza molto precisa che dice determinate cose".