Figli coppie gay, Amato: "Tutelare l'interesse dei bimbi, serve legge"

"È imprescindibile l'esigenza di tutelare l'interesse dei bambini, ma serve una legge".

Lo sottolinea il presidente della Consulta, Giuliano Amato, in merito ai figli delle coppie gay. La disciplina dei rapporti di famiglia è "un settore assai delicato, in cui entrano in gioco numerosi valori costituzionali: bilanciarli spetta in prima battuta al legislatore, il cui faro dev'essere la salvaguardia dell'interesse dei figli", spiega.