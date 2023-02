Alfredo Cospito, Nordio: "L'ondata di gesti vandalici giustifica il 41 bis" | "Il regime di carcere duro è indispensabile"

La decisione sul mantenimento del 41 bis ad Alfredo Cospito "sarà presa dopo un maturato studio della situazione giuridica. Qualsiasi decisione sulla parte che ci compete non può e non deve essere adottata se prima non riceviamo i pareri delle autorità giudiziarie", ha concluso Nordio. Il ministro della riferirà mercoledì pomeriggio alle 16 all'Aula della Camera sulla vicenda.

Sul trasferimento è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Alfredo Cospito "è stato trasferito per sicurezza sanitaria, ma non cambia il suo regime carcerario, la scelta del trasferimento é stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria forse la più efficiente in Italia, ma il 41 bis non cambia", ha osservato Tajani.

Matteo Piantedosi: "Anarchici insidiosi, prenderemo le decisioni adeguate"

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presente anche lui in conferenza stampa, ha dal canto suo evidenziato che gli attacchi vandalici di questi giorni sono molto insidiosi. "La metodologia messa in atto dagli anarchici ci impone di porre attenzione alle sedi istituzionali per le modalità molto insidiose con cui si sono manifestate le azioni, anche" in forma di "attacchi terroristici". Il ministro, che mercoledì presiederà una riunine del Comitato di analisi strategica antiterrorismo con forze di polizia ed intelligence, ha poi sottolineato: "Non ci sarà alcuna valutazione sulla procedura del 41 bis o su Cospito. Non ci sono motivi per dire che non è successo niente, ma neanche che la minaccia terroristica è dietro l'angolo. Prenderemo decisioni equilibrate".