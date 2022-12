William, Kate e i figli: la cartolina di Natale arriva dalla campagna e... in abiti estivi

Con William e Kate la cartolina di Natale firmata dalla famiglia reale britannica arriva dalla campagna.

Dopo la prima diffusa in anteprima su Twitter da Re Carlo III e Camilla in posa ufficiale ecco la foto meno formale e più scanzonata scelta da William e Kate per gli auguri di Buone Feste. I principi di Galles, infatti, sono stati ritratti dal fotografo Matt Porteous, durante una passeggiata con i figli nella campagna Norfolk in un non precisato ma assolato giorno dell'estate 2022. Risalta anche quest'anno la tenuta estiva della famiglia, con i piccoli George, Charlotte e Louis in pantaloncini corti. Ma lo scatto per gli auguri del 2021 era un ricordo di un viaggio di famiglia in Giordania.