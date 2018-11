Wanda Nara, scopri tutti i suoi segreti

Senza limiti e senza freni, ecco Wanda Nara, la super diva che tutti vorrebbero avere accanto. Ha cinque figli e vorrebbe il sesto, ha un portafoglio incontenibile e procura al marito contratti da sogno, ha un passato da soubrette ma ha saputo rilanciarsi in tv come commentatrice sportiva, esibisce una vita lussuosissima e non si fa paranoie, vince anche in tribunale (contro l'ex). E' argentina come Belen e la sua famiglia è una vera e propria squadra.

Criticata per la sua riccanza esibita sui social, apprezzata per le sue capacità imprenditoriali nello strappare contratti da 4 milioni di euro, Wanda Nara è approdata in televisione e ha dimostrato a tutti che non solo ha una carica erotica infinita, ma tanti altri assi nella manica da esibire. Come dice il settimanale “Diva e Donna”, soldi, lusso e amore sono i suoi segreti del successo.



A soli 31 anni è già mamma di cinque figli, tre maschi avuti dall'ex Maxi Lopez, Valentino, 9, Costantino, 8, Benedicto, 6, e due bambine avute dal marito Mauro Icardi, Francesca, 3, e Isabella, 2. In una famiglia che pare quasi una squadra, Wanda si occupa di tutti: è presente alle partite di calcio dei ragazzi, segue le bambine nelle feste e nello shopping, li accompagna a scuola e non trascura nemmeno il compagno a cui regala siparietti romantici e a luci rosse al tempo stesso. Insomma, un mix perfetto per “amministrare” la vita famigliare. La riccanza non manca e la Nara non fa nulla per nasconderla: viaggi super lusso, aerei privati, vacanze da sogno e una vita a cinque zeri.



Il segreto di una goleada del genere? L'eccesso in tutto: nella verità di raccontare tutto sui social, nel mostrare quel che si ha e quel che si è, nel volere tanti figli da crescere e amare, nel sapere investire il suo uomo di tutte le attenzioni possibili, nell'esibire tutta la sua esplosione di sensualità.