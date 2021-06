Wanda Nara in festa, è il compleanno della suocera

Non solo moglie perfetta, mamma amorevole e manager da dieci e lode. Wanda Nara è pure la nuora che tutti vorrebbero? Per la suocera ha organizzato un compleanno in famiglia con i nipotini con tanto amore nell’aria come si nota dagli scatti social. Per la festa della mamma di Mauro Icardi, una torta nella casa delle vacanza con i figli del calciatore e i nipoti. “Mi piace avere la casa piena di bimbi” ha detto Wanda.

Giochi in piscina, foto di rito con zia Wanda e zio Maurito, pranzo e cena in famiglia e naturalmente una bella torta per festeggiare la nonna Analia. La mamma di Mauro Icardi circondata dagli affetti più cari è al settimo cielo e accanto al figlio si scioglie in grandi sorrisi quando le sporcano il naso di panna e il calciatore si piega in due dalle risate. Il clima è decisamente rilassato e felice e l’atmosfera casalinga e intima creata da Wanda è proprio azzeccata.

Fino a qualche anno fa, la tensione con la Nara in casa Icardi era evidente. La sorella del calciatore Ivana aveva dichiarato che il campione non aiutava la madre che era costretta a lavorare in una lavanderia e dava la colpa alla cognata. Ora i rapporti si devono essere proprio appianati – quantomeno con la suocera – visto che al compleanno di Analia Rivero paiono tutti felici e contenti.



Leggi Anche Wanda Nara in Africa fa la panterona in costume con Icardi

Wanda Nara in Africa fa la panterona in costume con Icardi Instagram 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: