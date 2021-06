Wanda Nara in Africa fa la panterona in costume con Icardi Instagram 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' partita per un safari in Africa con Mauro Icardi, ma la vera pantera è proprio lei, Wanda Nara. Su Instagram racconta ai follower il suo viaggio in Tanzania insieme al marito, tra natura spettacolare e curve bollenti in mostra. Le sue mise scollate e i costumini striminziti non passano inosservati e come sempre infiammano i commenti.