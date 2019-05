Wanda e Mauro Icardi, 5.000 rose per l'anniversario

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Mauro Icardi e il futuro nerazzurro, ma il bomber non ci pensa e festeggia con Wanda Nara i primi cinque anni di matrimonio. Il rigore sbagliato contro l'Empoli è già dimenticato e la sexy argentina non solo lo ha coccolato sui social (a volte non bastano 124 goal a 26 anni... a volte il calcio ti mette a dura prova”) e in tv (“Succede di sbagliare un rigore, succede a chi ha le p... di batterlo”), a casa 5.000 rose rosse e tanta passione.