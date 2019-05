Icardi nudo sopra Wanda: i social scatenati ma lei li zittisce

Probabilmente le voci di calciomercato delle ultime ore hanno invitato Wanda, moglie e procuratrice di Icardi, a chiudere per una volta i commenti al suo social. Pare infatti che la Juventus abbia presentato un'offerta ufficiale alla famiglia Icardi, una di quelle offerte economiche difficili da rifiutare. E quindi per evitare una "shitstorm" Wanda Nara, in versione procuratrice, ha scelto di zittire i tifosi. Che però si sono scatenati sulle precedenti immagini di Instagram.



Wanda Nara, che sul suo canale Instagram si definisce mamma, agente, moglie, modella e artista, indossa le ultime due casacche professionali e posta un'immagine in bianco e nero molto sensuale col suo Mauro. Un'immagine che mette in mostra le doti fisiche di Mauro Icardi, i suoi numerosi tatuaggi ma soprattutto le sue nudità. Icardi è chiaramente completamente nudo, coperto nelle zone più intime dalle cosce di Wanda. Una coppia hot quella formata da Wanda e Mauro che anche stavolta ha raccolto le solite migliaia di "like".