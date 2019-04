Wanda e Icardi, topless e avvinghiamenti hot

Un sabato sera da titolare - quasi a sorpresa - nel derby d'Italia Inter-Juve non ha portato il sorriso sul volto del nerazzurro Mauro Icardi, rimasto a secco. Ma a casa a consolarlo c'è la moglie-manager Wanda Nara , che su Instagram regala anche ai tifosi uno scatto hot. Così, se a far parlare non sono i gol, ci pensa il gossip.

Wanda ha infatti postato sulla sua pagina social uno scatto davvero bollente: l'immagine la ritrae in topless sdraiata sul petto dell'attaccante argentino, a sua volta a torso nudo. La foto a luci rosse della Nara che si avvinghia sul calciatore, entrambi seminudi, ha fatto presto il giro del web scatenando like (440mila in 12 ore), critiche (“Era il caso?” Scrivono in tanti) e commenti divertiti (“Ecco perché Mauro non segna più gol”). La posa hard insomma ha centrato l'obiettivo di far parlare della coppia più chiacchierata del calcio nerazzurro e non solo. Le curve generose di lei e gli addominali scolpiti di lui in un siparietto imperdibile...