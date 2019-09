Walter Nudo torna in forma con la nuova fidanzata Roberta

Il cuore di Walter Nudo è tornato a correre più veloce di prima al fianco delle nuova fidanzata Roberta Nigro . Lo scorso aprile il vincitore del "Gf Vip" è stato operato per una doppia ischemia al cervello e a qualche mese dall'intervento appare in splendida forma e in dolcissima compagnia. "Chi" lo ha infatti pizzicato a Milano durante una sessione di allenamento di coppia: baci, sguardi complici e tanti sorrisi.

I due si frequentano da giugno ma l'attore, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, è stato attento a nasconderla ai paparazzi. Walter e Roberta vivono insieme alle porte di Milano e sono inseparabili. Ad accomunarli la grande passione per il fitness. Ogni giorno vanno infatti a correre al parco e si allenano in palestra.



Roberta è riuscita quindi a "spezzare" la maledizione di Walter, che al "Gf Vip" aveva confessato di non fare l'amore da oltre un anno. "Il sesso è un aspetto della vita che conosco bene. Da ragazzo ho girato l'America come spogliarellista, ma oggi non ne ho più bisogno. A meno che non trovi una persona che amo così tanto da rendere speciale anche quel momento", aveva dichiarato qualche tempo fa a "Chi". Ora quella persona è arrivata e Walter non se la lascia scappare.