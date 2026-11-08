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La ragazza, 18 anni, è protagonista della mostra d'arte “A Gallery on Patience in Patients”, in cui racconta la sua diagnosi e il suo stato d'animo durante il ricovero in ospedale a inizio 2026
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La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Vivienne Marcheline Jolie (di recente pure lei ha deciso di eliminare legalmente il cognome del padre), ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale all’inizio del 2026 a causa di un disturbo alimentare.
Una nuova mostra d’arte della diciottenne, intitolata “A Gallery on Patience in Patients” (Una galleria sulla pazienza dei pazienti), ha offerto uno spaccato del suo periodo in ospedale, poiché ha utilizzato brani tratti dal suo diario come didascalie per le sue illustrazioni disegnate a mano che rievocavano i “ricordi” del ricovero. "All’inizio di quest’anno sono stata ricoverata per il mio disturbo alimentare. Ero arrabbiata, malata e mi sentivo molto sola", ha dichiarato.
Vivenne – che usa il suo secondo nome nella vita professionale ed è conosciuta come V Marcheline – ha proseguito: "Alla fine, però, la gentilezza e il calore dei bambini e del personale dell’ospedale hanno abbattuto i muri che avevo costruito così in alto. Non ho mai riso né pianto così intensamente, non sono mai stata più sincera né più me stessa. Un disegno raffigura un telefono pubblico e una sedia accanto, con un tulipano seduto che tiene in mano il ricevitore. La didascalia, tratta da una pagina del suo diario del 4 aprile 2026, recita: "Desidero così tanto un abbraccio che il mio corpo sembra proprio irrigidirsi".
La mostra di Vivienne resterà aperta a Los Angeles fino all’8 novembre e arriva pochi giorni dopo che un tribunale di Los Angeles ha approvato la sua richiesta di cambiare legalmente il proprio nome in Vivienne Marcheline Jolie, abbandonando il cognome del padre Brad Pitt. A quattro dei figli di Angelina e Brad – Maddox, 25 anni, Zahara, 21, Shiloh, 20, e Vivienne – è stato concesso dal tribunale di abbandonare il cognome Pitt. Knox, il gemello di Vivienne, e Pax, 22 anni, non hanno ancora presentato la domanda, l'unico rimasto.
Vivienne ha iniziato a usare il cognome di sua madre come nome d’arte nel 2024, dopo aver incoraggiato la madre Angelina a diventare produttrice esecutiva di una nuova produzione di "The Outsiders" di S.E. Hinton. Vivienne ha acquisito esperienza lavorando dietro le quinte e la produzione ha poi vinto quattro Tony Award, tra cui quello per il Miglior Musical.
© Getty | Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
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