Vivenne – che usa il suo secondo nome nella vita professionale ed è conosciuta come V Marcheline – ha proseguito: "Alla fine, però, la gentilezza e il calore dei bambini e del personale dell’ospedale hanno abbattuto i muri che avevo costruito così in alto. Non ho mai riso né pianto così intensamente, non sono mai stata più sincera né più me stessa. Un disegno raffigura un telefono pubblico e una sedia accanto, con un tulipano seduto che tiene in mano il ricevitore. La didascalia, tratta da una pagina del suo diario del 4 aprile 2026, recita: "Desidero così tanto un abbraccio che il mio corpo sembra proprio irrigidirsi".