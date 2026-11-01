Martin Scorsese ha confermato che il film era entrato concretamente in fase di preparazione e che Angelina Jolie era stata individuata per interpretare Cleopatra VII, la celebre sovrana dell'antico Egitto. Il regista ha ricordato il progetto con parole che restituiscono tutta l'ambizione dell'iniziativa: "Lo stavamo preparando. Angelina Jolie sarebbe stata Cleopatra VII. Sarebbe stato qualcosa di davvero fuori dagli schemi". Anche la sceneggiatura aveva un nome importante: quello di Eric Roth, autore che avrebbe successivamente collaborato con Scorsese per Killers of the Flower Moon, il film del 2023. L'obiettivo era realizzare un'opera dalla prospettiva originale, capace di allontanarsi dai tradizionali racconti in costume sulla regina egiziana. Un'ambizione che rende ancora più sorprendente il fatto che il film non abbia mai raggiunto il set.