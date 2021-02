Vittoria in tribunale per i Duchi di Sussex, il Mail si scusa per aver diffamato Harry

Il principe Harry e Meghan Markle incassano la loro prima vittoria legale contro i tabloid britannici Daily Mail e Mail On Sunday. I Duchi di Sussex avevano intrapreso le azioni legali ad ottobre a seguito di un articolo in cui si affermava che, da quando ha detto addio a Buckingham Palace, il principe aveva perso i contatti con la Royal Marines. Parole ritenute diffamatorie anche dal giudice, per le quali le due testate sono state costrette a scusarsi.

Harry e Meghan in dolce attesa? Guarda le dolci curve della Markle Tgcom24 1 di 19 Gente 2 di 19 Gente 3 di 19 Gente 4 di 19 Instagram 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La messa in discussione del suo legame con la Royal Marines non è andata giù al principe Harry, molto legato al suo ruolo militare. Ha alle spalle una lunga formazione e ha prestato sevizio anche in Afghanistan per due volte ed ha ottenuto il titolo di Captain General. Ma, come parte di un accordo negoziato con la regina e altri reali senior, ha dovuto rinunciare al titolo quando ha lasciato i doveri ufficiali e si è trasferito negli Stati Uniti con sua moglie Meghan e il loro figlio Archie. Secondo un insider, le accuse della stampa lo avrebbero lasciato sconvolto, e non ha voluto lasciar passare sotto silenzio la grave insinuazione.



"Tutte queste accuse sono false, come hanno accettato il Mail on Sunday e il Mail Online, anche se dopo che sono già stati fatti danni considerevoli", ha detto l'avvocato dei Duchi, Jenny Afia, in un'udienza a distanza presso l'Alta Corte di Londra. E ha continuato: "Le storie infondate, false e diffamatorie ... non hanno costituito solo un attacco personale al carattere del duca, ma hanno anche messo in discussione erroneamente il suo servizio a questo paese", come riporta il Daily Mail.

Restano ancora aperte le questioni con il Sun e il Mirror, colpevoli di aver intercettato la segreteria telefonica di Harry, quella con il Mail On Sunday per aver pubblicato la lettera privata di Meghan al padre Thomas Markle, quella con Associated Newspapers per aver infangato l'immagine della Duchessa. Ma non è tutto: hanno trascinato in tribunale l’agenzia fotografica X17 che ha immortalato Archie con un drone e Splash News, che lo ha fotografato a Vancouver in compagnia della madre. Inoltre hanno chiuso ogni rapporto con il Sun, il Daily Mail, il Mirror e l'Express perché secondo loro "distruggono la vita della gente" con le loro bugie diffuse solo per soldi.

Insomma, Harry e Meghan hanno vinto la prima battaglia contro la stampa scandalistica britannica. Ma la guerra è ancora lunga...

Potrebbe interessarti anche: