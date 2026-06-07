Negli anni successivi non si è limitata a lavorare come modella. Ha recitato, ha scritto, ha creato un marchio personale e ha imparato a usare i social come pochi altri personaggi pubblici della sua generazione. La sua forza è stata capire che l'attenzione mediatica, da sola, non basta. Bisogna darle una direzione. Per questo oggi Emily Ratajkowski viene osservata non soltanto per quello che indossa. Le sue dichiarazioni sul corpo femminile, sulla maternità, sulla libertà personale o sul rapporto con la fama finiscono spesso al centro del dibattito pubblico.