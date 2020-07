Vip senza scarpe, la seduzione parte dai piedi

Per tenere i follower incollati allo schermo, le vip sanno sfoderare tutte le loro grazie. Sono tante le armi di seduzione a loro disposizione e le usano tutte per stupire e ammaliare: curve burrose o fisici asciutti, lati B perfetti, décolleté esplosivi... ma anche i piedi, sempre più amati e ammirati dai fan. Da Ilary Blasi a Marina La Rosa , passando per Rossella Brescia , Alba Parietti e Alessia Marcuzzi ... E' proprio il caso di dirlo: sono belle dalla testa ai piedi.

L'infradito rotto ha messo in difficoltà Ilary Blasi, che però non si è scomposta più di tanto. Ciabattina in mano e via, scalza per le vie di Montecarlo. Mara Venier, dopo l'incidente e la frattura, mostra su Instagram le dita che spuntano dal gesso. Elettra Lamborghini, punta da un ragno, fa vedere il segno sul polpaccio ma ai follower non sfuggono le inquadrature sui piedi curatissimi.

Cristina Marino e Alba Parietti sfoggiano pedicure di tutto rispetto, la prima con le unghie laccate di bianco, l'altra di un rosso intenso. Rossella Brescia inquadra i suoi piedi nelle sue pose da ballerina, Alessia Marcuzzi li fa vedere poggiati sul lettino davanti al mare, Elisabetta Canalis è a bordo piscina, Jane Alexander nella vasca da bagno. Quelli di Belen Rodriguez spuntano nelle storie postate su Instagram mentre regala panorami mozzafiato dal Lario.

Foto di coppia senza scarpe per Elena Santarelli e Bernardo Corradi, con il tramonto sul mare alle loro spalle. Invece Chiara Ferragni lancia la sfida: meglio i suoi piedi o quelli di Fedez? Come era prevedibile, è suo marito a raccogliere il maggior numero di consensi dei follower.