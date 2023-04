Vip paparazzati, le giornate di primavera le passano in famiglia

I vip a Milano Nicola Savino è stato paparazzato a Milano con la moglie Manuela, prima seduti al tavolino di un ristorante nei pressi dell'arco della pace e poi a passeggio in coppia. Per le vie del capoluogo lombardo si incontrano molti altri vip, come Fabio Cannavaro che insieme a Daniela, sposata nel 1946, si aggira tra le vetrine del centro. Al parco con i figli ci sono Luca Argentero e Cristina Marino che camminano tra i viali mentre l'attore si lascia sfuggire qualche sbadiglio. Stessa location anche per Giorgia Palmas e Filippo Magnini con la figlia Mia, scatenata tra i giochi.

Paparazzati a Roma Anche a Roma i vip si godono le loro belle passeggiate, come fanno Alessandro Preziosi e sua figlia Elena, nata nel 2006 dalla relazione con Vittoria Puccini. Eleonora Abbagnato si gode la sua famiglia allargata di cui va fiera: con lei ci sono il marito Federico Balzaretti, i figli Gabriel e Julia e Lucrezia e Ginevra, nate da una relazione precedente dell'ex calciatore. "Non sono mie figlie ma le ho cresciute io", ha detto la star della danza.



Intanto in America... - Anche Oltreoceano la voglia di sole e di amore si accende per i vip. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una coppia innamoratissima e a Miami si godono i bagni in piscina e le corse in spiaggia per non pensare ai deludenti risultati sportivi del tennista. I paparazzi li hanno sopresi belli e abbronzati mentre si tengono in forma e si goncedono qualche momento di intimità.