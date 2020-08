Vip incontenibili, dalla Isoardi alla Fico guarda i décolleté più esplosivi

Sui social l'estate si fa rovente, con le vip che fanno a gara a chi ha il décolleté più esplosivo. Strizzate in abitini scollatissimi o con bikini minuscoli, oppure direttamente in topless, sono una più sexy dell'altra. Elisa Isoardi sceglie un reggiseno che copre a malapena le sue forme, Raffaella Fico stupisce con il seno a vista, Francesca Cipriani, Anna Tatangelo e Mercedesz Henger lasciano a bocca aperta i follower. E non sono le sole...

Alessandra Ambrosio sfoggia un topless di tutto rispetto nei suoi scatti social. Indossa solo gli slip e copre il seno con le mani mandando in delirio i fan. Emily Ratajkowski sceglie costumi stringatissimi per far risaltare meglio il décolleté (e non solo), Georgina Rodriguez punta su pose a effetto e inquadrature tattiche.

Le scollature abissali piacciono molto a Laura Torrisi: sceglie abiti freschi e leggeri che regalano scorci bollenti sul seno prosperoso. Anche Diletta Leotta fa di tutto per far risaltare le forme giunoniche, scegliendo vestiti e costumi ad hoc. Antonella Mosetti è maestra nell'arte del sedurre e i suoi costumi catturano gli sguardi dei follower. Ma ci sono anche Wanda Nara, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci... guardale tutte nella gallery.

