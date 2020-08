Vip ad alta quota, ecco quelli in vacanza al fresco

Sole, mare e bikini sono sinonimi di estate? Sì, ma non per tutti. C'è anche chi preferisce fuggire dall'afa e rifugiarsi ad alta quota. Dal cuccuzzolo della montagna le celebrità non rinunciano a inviare cartoline social ai follower con panorami incredibili sullo sfondo, tra chi li coinvolge nel faticoso trekking e chi non rinuncia alle pose sexy in costume.

Mercedesz Henger è sulle Dolomiti con il compagno Lucas Peracchi e alcuni amici. Le pedalate in mountain bike sono all'ordine del giorno, ma anche qualche momento di sano relax è irrinunciabile. In bikini posa per i follower a bordo vasca, sfoggiando il corpo muscoloso. Courmayeur fa da sfondo al "reportage" delle vacanze di Alba Parietti, che con il suo fedele cane Venghi si gode la natura incontaminata. Alessandro Cattelan in Val Ridanna ha trascorso qualche giorno al mare con la famiglia, tra camminate e bagni gelati nel ruscello.

Ambra Angiolini condivide le foto delle sue vacanze tra i monti e scherza con i follower. "Ogni anno scegliamo una meta per ritrovarci tutte" scrive lasciandosi immortalare tra le mucche. Non rinuncia all'adrenalina e si concede il brivido di un volo dell'angelo appesa a una fune. Nicoletta Romanoff ha trascorso qualche giorno in Val Pusteria con la famiglia prima di partire per mete più calde, Juliana Moreira ha raggiunto il Monte Bianco per la sua prima vacanza ad alta quota. Elena Santarelli ha scelto Cortina D'Ampezzo per qualche giorno con il marito Bernardo Corradi tra bici, trekking, amore e natura.

