Diletta Leotta, attillata e "nuda" per il trekking con Scardina

Diletta Leotta non rinuncia mai alla sensualità, nemmeno se si tratta di una scarpinata in montagna. Per il trekking con gli amici e il fidanzato Daniele Scardina sulle montagne lombarde, la procace conduttrice ha scelto una tutina attillatissima e color carne, che la fa sembrare nuda. I leggins e il top aderiscono come un guanto al suo corpo sinuoso, facendo risaltare ogni curva. Per mano con il pugile affronta la salita e, una volta in vetta, regala ai follower un panorama mozzafiato... sul Lario.