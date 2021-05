Vip a pranzo fuori: da De Martino alla Satta ecco dove vanno

Il sole tiepido e l’allentamento delle restrizioni ha dato il via libera alle uscite da vip. Da Stefano De Martino a Melissa Satta, passando per Elodie, Debora Salvalaggio, Fabio Quagliarella, Keita, Simona Guatieri, tutti a pranzo fuori in un ristorante del centro città per chiacchiere senza fine.

I paparazzi li tengono d’occhio e i posti più ambiti dai personaggi dello showbiz sono presi d’assalto dai flash. Dopo mesi chiusi in casa, i vip corrono al ristorante per incontri di lavoro o per un boccone veloce, e non sfuggono all’occhio indiscreto dei fotografi. Mascherina calata sul volto cercano di mimetizzarsi con i clienti ma le gambe toniche e chilometriche di Elodie non passano certo inosservate, come pure le sneakers colorate di Melissa Satta o l’allegra combriccola di Quagliarella e Keita. Sfoglia la gallery e scopri dove vanno i vip milanesi…

