Da Vincent Cassel un messaggio speciale per i 60 anni di Monica Bellucci

Quello tra Monica Bellucci e Vincent Cassel è stato un amore da copertina e, nonostante sia finito, ha lasciato comunque un legame d'affetto. La coppia ha avuto due figlie, Deva (nata nel 2004 e lanciata nel mondo del cinema e della moda) e Léonie (2010). Ci sono anche le due ragazze negli scatti che l'attore ha condiviso per celebrare il compleanno della ex moglie: in uno, a colori, Monica in auto allatta la secondogenita, mentre la bimba più grande dorme poggiandole la testa sulle ginocchia. Nell'altro, in bianco e nero, si vedono il viso dell'attrice e quello di Deva riflessi su due specchi. Sono immagini dal grande significato emotivo, che raccontano come i legami restino indissolubili nonostante i rapporti cambino.