Victoria Beckham mamma disperata: Brooklyn in quarantena lontano dalla famiglia

Restare sereni durante la quarantena non è facile, lo è ancora di meno quando si è costretti a restare lontano dai propri cari. Ne sa qualcosa Victoria Beckham , a Londra insieme al marito David Beckham e ai figli Romeo , Cruz e Harper , mentre il primogenito Brooklyn è bloccato in America. La nostalgia della ex Posh Spice è forte: "Sentiamo tutti la sua mancanza", scrive su Instagram.

Victoria posta uno scatto proveniente dall'ultimo shooting del figlio 21enne, modello ormai affermato e molto richiesto, e scrive: "Sentiamo tutti tantissimo la mancanza di Brooklyn Beckham, che è bloccato negli Stati Uniti. Vedere questo autoritratto che ha realizzato per Icon ha portato un sorriso su tutti i nostri volti stamattina". Anche il ragazzo, dal canto suo, sente forte la nostalgia di casa e via social si unisce ai suoi familiari (e a tutto il popolo britannico) in un applauso dedicato ai medici e al personale sanitario che combattono il coronavirus. "Ora sono lontano da casa, ma son lì con lo spirito. Grazie a tutti gli operatori sanitari nel Regno Unito", ha scritto il ragazzo.

Victoria approfitta del suo seguitissimo profilo social per lanciare un altro messaggio ai suoi follower. La fashion designer chiede di non abbandonare i cani, anzi: di coccolarli e far sentire loro amore e protezione. Durante la pandemia pare che gli abbandoni dei quattrozampe siano triplicati nel mondo, nonostante non ci siano evidenze scientifiche che dimostrino la possibilità di contagio da animali a uomo.

