Per Brooklyn Beckham una fidanzata che è la copia di mamma Victoria

La somiglianza è evidente. Tanti bronci e pochi sorrisi, capelli mori, bellezza intrigante. La nuova fidanzata di Brooklyn Beckham somiglia molto alla ex Spice Girl. Phoebe Torrance ha 25 anni e sogna una carriera da attrice, ma per ora ha lavorato in un horror “Mandy The Doll” e in “Six Rounds”. Brooklyn ha reso privato il suo profilo Instagram, forse per proteggere la sua vita privata. I due si frequenterebbero in gran segreto...