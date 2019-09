GQ Awards, David Beckham con Victoria star della serata

Lui in smoking nero, lei in tailleur bianco. Perfettamente abbinati e come sempre impeccabili, David e Victoria Beckham hanno partecipato alla cerimonia dei GQ Awards, dove l'ex calciatore ha ritirato il premio come "men of the year", 20 anni dopo aver posato per la sua prima copertina per la rivista. La coppia, sul red carpet insieme al figlio Brooklyn, si è mostrata ai flash affiatata come non mai, ma a riflettori spenti ha dato il meglio: su Instagram l'ex Spice Girl ha postato uno scatto in cui abbraccia dolcemente il marito.