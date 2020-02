Beckham alla sfilata di Victoria porta mamma e suocera

La famiglia Beckham al gran completo è seduta nel front row mentre sulla passerella della New York Fashion Week sfilano le ultime creazioni di Victoria. David non si è fatto accompagnare solo dai figli Harper , Cruz e Romeo (con cui siede accanto ad Anna Wintour ). Con lui ci sono anche la mamma Sandra e la suocera Jackie .

La signora Adams e la signora Beckham sono arrivate insieme all'evento: biondissime entrambe, una in tailleur rosa e l'altra in blu. Hanno posato, orgogliose di Victoria, insieme a un David Beckham sorridente come non mai. A essere al settimo cielo per i traguardi dell'ex Posh Spice sono anche i piccoli di casa. Suo figlio Romeo ha scritto su Instagram, postando una foto della famiglia al completo insieme alla Wintour: "Fiero di te mamma".

