Victoria Beckham festeggia 46 anni: guarda che party su Instagram!

Poteva la ex Posh Spice festeggiare tra le quattro mura domestiche il suo compleanno? Sì, ma solo con una festa speciale diversa dal solito: Victoria Beckham per spegnere 46 candeline ha scelto un party su Instagram con la sua colonna sonora preferita. L’appuntamento era per le 20: tutti sintonizzati sui social per gli auguri. “Alzate il volume della musica e ballate nel vostro salotto, nella vostra cucina, nella stanza da letto” ha scritto.