Graziano Pellè e Viktoria Varga si sono conosciuti nel 2012 in Olanda, quando il calciatore giocava nel Feyenoord. Lei, modella e influencer ungherese, ha fatto breccia nel suo cuore e il loro amore sembrava destinato a durare per sempre. L'ex calciatore utilizza pochissimo i social, l'ultimo post risale al dicembre 2022, mentre lei non era solita postare scatti di coppia. Per questo non vederli insieme da molto tempo non aveva destato sospetti nei follower e la notizia dell'addio è arrivata inaspettata.