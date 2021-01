Dopo il sì a Graziano Pellè, Viky Varga mostra le curve a Dubai

Se il calciatore azzurro Graziano Pellè, reduce dai successi nello Shandong Luneng e pronto a nuovi ingaggi in Italia, medita sul suo futuro professionale, in campo sentimentale le idee sono ben chiare: sposerà presto la fidanzata ungherese Viktoria Varga. Dopo una romantica proposta di matrimonio a Dubai, la coppia si rilassa in vacanza e la bella influencer mostra le sue curve al sole.

Sarà stata la distanza in terra cinese in piena pandemia a far decidere il calciatore? Fatto sta che dopo otto anni di fidanzamento, il giocatore di origini salentine ha voluto chiedere la mano alla modella e influencer. Una proposta da sogno con tanto di video social e famiglia al seguito perché nessuno si perdesse una scena d’amore così.

Ora, in attesa anche della svolta professionale (si parla di Inter o Juventus), Pellè si rilassa al mare a fotografare il fisico da urlo della sua dolce metà. “Non sto piangendo dalla felicità ma è solo l’acqua salata” scrive la Varga a corredo di un’immagine in cui compare in bikini striminzito rosa e tanta pelle al vento…

