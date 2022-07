Graziano Pellè e Viky Varga si sono sposati, guarda l'album delle nozze a Ostuni

Il 2 luglio il calciatore e l'influencer si sono giurati amore eterno a Ostuni davanti a tantissimi ospiti, tra cui l'allenatore "Rambo" Koeman e il calciatore Dusan Tadic, immersi in un mare di fiori bianchi. Il party è andato avanti fino a tarda notte, tra balli sfrenati e calici alzati.

La Varga era bellissima per il momento del sì, con l'abito semplice ma elegantissimo dalla profonda scollatura. Pizzi luccicanti e spacco provocante hanno caratterizzato l'outfit per la cena, mentre per il taglio della torta ha scelto un minidress con strascico.



I festeggiamenti sono iniziati la sera precedente alle nozze con una cena di benvenuto per tutti gli ospiti. Sabato pomeriggio Viky e Graziano si sono scambiati, emozionatissimi, le promesse e al termine del rito è scattato un bacio decisamente passionale. Il ricevimento si è svolto sotto a un tendone addobbato per l'occasione con fiori a profusione e candele e gli sposi si sono esibiti sulla pista da ballo in un lento romanticissimo. Il taglio della torta è avvenuto sotto al cielo stellato.