Venus Williams e Andrea Preti, primo red carpet da marito e moglie

Nato a Copenhagen nel 1988, Andrea Preti ha iniziato come modello prima di passare alla recitazione. Ha scritto, diretto e interpretato il film "One More Day", e ha preso parte a pellicole come "Di tutti i colori", "Un nemico che ti vuole bene" e alla serie TV "Un professore". Volto noto anche del piccolo schermo, ha partecipato a programmi come “L’Isola dei famosi” (2016) e “La Talpa” (2024). La prima volta che è stato avvistato insieme a Venus risale al luglio 2024, durante una vacanza romantica in Costiera Amalfitana — un’estate che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.

