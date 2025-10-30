Venus Williams e Andrea Preti, primo red carpet da marito e moglie

© IPA
© IPA
La tennista 45enne e il 37enne si sono sposati a Ischia a settembre
© IPA
© IPA
Dopo il matrimonio da sogno a Ischia, Venus Williams e Andrea Preti tornano a far parlare di sé. La tennista 45enne e l’attore 37enne hanno fatto il loro primo red carpet da marito e moglie a Los Angeles, conquistando flash e applausi durante l’inaugurazione di una mostra griffata. Una coppia bellissima e innamoratissima: Venus e Andrea hanno sfilato mano nella mano davanti ai fotografi, regalando sorrisi e sguardi complici.
La partecipazione di Venus e Andrea all’evento a Los Angeles, che ha riunito stelle del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo, segna il debutto ufficiale dei due come coppia sotto i riflettori americani. Venus Williams rappresenta alla perfezione l’eleganza, la forza e il carisma internazionale, mentre Andrea Preti porta con sé la raffinatezza europea e un tocco cinematografico irresistibile.
Il 19 settembre 2025, Venus Williams e Andrea Preti si sono detti “sì” in una cerimonia intima e blindatissima sull’isola di Ischia, al faro di Punta Imperatore a Forio. Un luogo magico, sospeso sul mare, dove la coppia ha celebrato il proprio amore circondata da pochi amici e familiari. Tutti gli invitati hanno dovuto firmare un accordo di riservatezza e consegnare i cellulari, per garantire la totale privacy degli sposi e impedire qualsiasi fuga di immagini.
Dopo le nozze italiane, i neo sposi sono volati in Inghilterra per una seconda celebrazione. “Family Time in London”, ha scritto Andrea Preti su Instagram, condividendo una tenera foto sulle scale insieme ad amici e parenti. Nello scatto, Venus Williams indossa ancora il suo abito bianco e tutti gli invitati appaiono elegantissimi: è l’unica immagine ufficiale che la coppia ha deciso di condividere con i fan.
La favola tra Venus Williams e Andrea Preti è iniziata nel 2024, ma è stata confermata pubblicamente nel luglio 2025. Galeotta fu una sfilata a Milano, dove Serena Williams avrebbe fatto da Cupido tra la sorella e l’attore italiano. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili, tra viaggi romantici e apparizioni riservate.
Nato a Copenhagen nel 1988, Andrea Preti ha iniziato come modello prima di passare alla recitazione. Ha scritto, diretto e interpretato il film "One More Day", e ha preso parte a pellicole come "Di tutti i colori", "Un nemico che ti vuole bene" e alla serie TV "Un professore". Volto noto anche del piccolo schermo, ha partecipato a programmi come “L’Isola dei famosi” (2016) e “La Talpa” (2024). La prima volta che è stato avvistato insieme a Venus risale al luglio 2024, durante una vacanza romantica in Costiera Amalfitana — un’estate che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.