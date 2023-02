Vanessa Incontrada single: con Rossano Laurini lontani ma vicini

Da amanti ad amici

Il rapporto tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini non si è mai interrotto, ma si è trasformato. Dalla loro separazione hanno saputo cogliere il buono che c’era tra loro e dall’amore sono arrivati all’amicizia con la stessa complicità di un tempo. “Con Rossano è un momento di grande riflessione – aveva detto Vanessa al settimanale “Diva e donna” – Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona troveremo un altro modo di volerci bene”.