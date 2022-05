Valentino Rossi con la figlia tra le braccia: "A Giulietta piace il mare"

La sua prima figlia gli ha rubato il cuore e lui, che sulle pagine social parla praticamente solo di gare e motori, si scioglie con una foto dedicata alla sua bimba. In barca la stringe tra le braccia con il mare sullo sfondo e il suo sorriso dice più delle parole.

Valentino Rossi in barca con Giulietta tra le braccia

Leggi Anche Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, primo scatto social di famiglia

"A Giulietta piace il mare" scrive Valentino, e a lui piace condividerlo con la figlia che ha avuto da Francesca Sofia Novello. Percepito sempre come un eterno Peter Pan, l'ex campione di Moto Gp si rivela perfettamente a suo agio nelle vesti di papà. Anche la sua compagna ne è orgogliosa, e commenta la foto scrivendo: "Amori belli".

Leggi Anche Valentino Rossi tenero papà, i primi scatti con Giulietta



Qualche giorno fa, Rossi aveva debuttato in versione papà sui social nello scatto a tre condiviso dalla Novello. A farsi vedere con la bimba stretta al petto ci ha preso gusto ed eccolo nuovamente a coccolarla davanti all'obiettivo. La paternità, arrivata pochi giorni dopo il suo 41esimo compleanno, è una bellissima avventura per il campione. Lui alle emozioni forti e all'adrenalina alle stelle ci è abituato, ma niente è come stringere la sua bimba tra le braccia.