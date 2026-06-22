Valentina Vignali ha pubblicato una dedicata piena d'amore al Fabio Stefanini il giorno prima del sì: "Ho molte cose da dirti ma lo farò domani guardandoti negli occhi. Il 21 giugno si dice sia il giorno più luminoso dell'anno. Lo penso anche io da quando ci siamo rivisti su quel campetto da basket due anni fa. Ieri sera avevi gli occhi enormi e felici. Sei raro e io sono fortunata. Ci vediamo domani amore della mia vita".