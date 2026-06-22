Valentina Vignali sposa Fabio Stefanini: tre abiti da favola e le sneakers che conquistano i follower
Dal romanticismo della cerimonia all'anima glamour della festa: la cestista e influencer sorprende con tre cambi d'abito al Castello di Bracciano, scegliendo persino le sneakers per il momento del sì
C'era grande attesa per il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini, e la coppia non ha deluso le aspettative. Nella cornice del Castello di Bracciano, alle porte di Roma, la cestista, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha celebrato il suo amore con il collega cestista in una giornata all'insegna dell'eleganza, ma anche di scelte fuori dagli schemi. Per i due sportivi si è trattato della seconda cerimonia nuziale. Dopo il matrimonio civile celebrato alcuni mesi fa, questa nuova festa ha rappresentato il coronamento di una storia d'amore speciale, iniziata quando erano molto giovani, interrotta dal destino e poi ritrovata negli anni fino a renderli inseparabili.
Il primo abito: romanticismo senza rinunciare alle sneakers
Per l'ingresso alla cerimonia, Valentina Vignali ha scelto un look raffinato e senza tempo. L'abito bianco si distingueva per la silhouette elegante, la gonna ampia e lo scollo a barca che valorizzava le spalle con discrezione. A catturare l'attenzione, però, è stata soprattutto la scelta delle calzature. Niente classici tacchi da sposa: ai piedi della cestista spiccavano sneakers impreziosite da dettagli luminosi e strass argentati. Un dettaglio originale che non è passato inosservato e che richiama direttamente la passione per il basket.
Il secondo abito: paillettes e atmosfera glamour
Con l'inizio dei festeggiamenti serali, la sposa ha cambiato completamente stile. Il secondo look ha puntato sulla brillantezza e sul glamour, grazie a un abito interamente ricoperto di paillettes che ha illuminato la serata. Anche l'hairstyle è stato rivisitato per l'occasione. I capelli sciolti sfoggiati durante la cerimonia hanno lasciato spazio a un elegante chignon alto, mentre le sneakers sono state sostituite da sandali con tacco basso.
Il terzo abito: mini dress e dettagli scintillanti per il party finale
Per l'ultima parte del ricevimento, Valentina Vignali ha scelto il look più audace e contemporaneo della giornata. La sposa è apparsa con un mini dress senza spalline, impreziosito da perle, cristalli e frange.
La dedica romantica
Valentina Vignali ha pubblicato una dedicata piena d'amore al Fabio Stefanini il giorno prima del sì: "Ho molte cose da dirti ma lo farò domani guardandoti negli occhi. Il 21 giugno si dice sia il giorno più luminoso dell'anno. Lo penso anche io da quando ci siamo rivisti su quel campetto da basket due anni fa. Ieri sera avevi gli occhi enormi e felici. Sei raro e io sono fortunata. Ci vediamo domani amore della mia vita".