Sarà l’anno delle nozze tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello? Dopo il brillocco, la fidanzata del campione di motociclismo sfodera le curve in bikini. Modella, sexy e affascinante, segue il suo pilota in Bahrein e ne approfitta per qualche bagno di sole. Ma quando scende la notte, le luci sono solo per loro.

Vale Rossi e Francesca Sofia Novello in pista in Bahrein: lui corre, lei è in bikini Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Valentino è sceso in pista a bordo di una Ferrari per le prove della 12 Ore del Golfo, la competizione a cui si è iscritto insieme al suo team, ma al suo fianco a fare il tifo c’è la scatenata Francesca, che non lo molla un attimo. Il pilota ha promesso di dare spettacolo, ma intanto sulla sabbia lo show è tutto per le curve della Novello.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello in quarantena con Vale Rossi si mette a nudo

Leggi Anche Valentino Rossi prende il largo: amore tra le onde con Francesca



“Mentre i ragazzi fanno setup, io mi godo il tramonto” scrive la modella a corredo di un’immagine che la ritrae con un bikini animalier e una camicia in voile aperta mentre sorride con il sole alle spalle. Sexy e affascinante, Francesca è la supporter numero uno del pilota e non perde occasione per incitarlo. L’atmosfera notturna è romantica e la Novello posta luoghi magici e incantati. A bordo pista invece si scioglie tra le braccia del suo campione. Guarda le foto…

Effetto lockdown, Valentino Rossi è pronto al sì con Francesca Sofia Novello Tgcom24 1 di 30 2 di 30 3 di 30 30 di 30 30 di 30 30 di 30 30 di 30 30 di 30 30 di 30 10 di 30 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: