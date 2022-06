Vacanze in famiglia per Filippo Inzaghi, al mare con Angela Robusti ed Edoardo

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Africa

Leggi Anche Filippo Inzaghi tenero papà con il piccolo Edoardo

Inzaghi era considerato uno scapolo incallito, ma l'incontro con la Robusti gli ha cambiato la vita. Dal pralyboy che era si è trasformato in compagno innamorato e ora anche in papà perfetto. Tutti e tre in acqua sono uno spettacolo dolcissimo, con l'ex calciatore e la modella impegnati a far divertire il bambino.

Leggi Anche Pippo Inzaghi è diventato papà: è nato Edoardo

Se la vita professionale non regala grosse soddisfazioni a Filippo, quella famigliare è una fonte inesauribile di gioia. La nascita di Edoardo è stata un'emozione stupenda: "Sei già la nostra ragione di vita e complimenti alla nostra fantastica mamma che ha lottato come una leonessa per averti fra le nostre braccia", aveva scritto sui social per annunciare il parto. E otto mesi dopo, quella felicità è ancora più grande.