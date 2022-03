Filippo Inzaghi tenero papà con il piccolo Edoardo

Leggi Anche Pippo Inzaghi è diventato papà: è nato Edoardo

Filippo è diventato papà per la prima volta il 23 ottobre a 48 anni. Molto riservato sulla sua vita privata, non condivide via social momenti in famiglia concentrandosi solo sulle imprese sportive. Ci pensa Angela ad aggiornare i follower postando di tanto in tanto scorci sulla loro intimità. Dalla pappa davanti alla partita alle coccole di ogni tipo, Inzaghi si dimostra un papà attento e pieno d'amore. La passeggiata sotto il sole di Milano non fa eccezione.

Potrebbe interessarti anche: