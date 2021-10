Pippo Inzaghi è diventato papà: è nato Edoardo

Con la foto della manina del piccolo Edoardo e la scritta "Tutto", Pippo Inzaghi annuncia sui social di essere diventato papà per la prima volta. L’allenatore del Brescia e Angela Robusti avevano raccontato a luglio, sempre su Instagram, di essere in attesa del maschietto. Il tecnico delle rondinelle è rimasto accanto alla compagna, teleguidando la squadra dall’ospedale di Brescia nella vittoria contro la Cremonese.

L’allenatore del Brescia, 48 anni, e la compagna, 31 anni, ex corteggiatrice e ora organizzatrice di eventi, stanno insieme da tre anni. Pippo, dopo l’esperienza al Benevento Calcio, a inizio giugno ha firmato per il Brescia. Angela da quando lo conosce lo segue ovunque e scrive sui social: "Se sei felice con chi sei puoi vivere in capo al mondo... ogni angolo sembrerà il paradiso… Ti amo Pippo Inzaghi".

