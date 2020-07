Vacanze in barca per Dayane Mello e Soleil Sorgè, tra balli hot e baci saffici

Veleggiano al largo della Sardegna e si fanno trasportare dalla sensualità. In vacanza insieme, Dayane Mello e Soleil Sorgè rendono ancore più bollente l'estate con i loro siparietti di coppia. Ballano scatenate in bikini con il lato B bene a favore di obiettivo, poi seducono i follower lasciandosi andare a un bacio saffico.

Dayane e Soleil accendono le fantasie dei fan, mentre sfoggiano le curve in barca. In bikini o con abiti attillati e rivelatori si muovo sinuose e si divertono a provocare. Hanno fatto amicizia durante le riprese di "Pechino Express" e con l'arrivo dell'estate hanno fatto in modo di ritrovarsi. Insieme a bordo dell'imbarcazione ballano con addosso costumini striminziti (marrone per la brasiliana, bianco per l'italoamericana), ridendo e acncheggiando mentre sfoggiano il loro fondoschiena perfetto.

Di notte l'atmosfera si fa ancora più rovente. In abito da sera e truccate di tutto punto si mettono in pose piccanti davanti all'obiettivo e poi si scambiano un bacio a fior di labbra, sorridendo maliziose. Poi Dayane sfila i pantaloni e in coppia con l'amica si lancia di nuovo in un ballo hot da condividere sui social... per la gioia dei fan.

