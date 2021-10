Uscita intima per Giulia De Lellis: sotto il blazer i “mutandoni contenitivi”

Tgcom24 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 3 di 21 IPA 4 di 21 IPA 5 di 21 IPA 6 di 21 IPA 7 di 21 IPA 8 di 21 IPA 9 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sarà il color carne, sarà che sopra indossa un blazer, ma Giulia De Lellis con i “ciclisti” (pantaloncini aderenti sportivi per chi si allena in sella alla bici) non passa certo inosservata. L’influencer per la pausa pranzo milanese con gli amici ha scelto un abbigliamento informale: gli shorts color pelle a prima vista paiono “mutandoni contenitivi” e i flash dei paparazzi si scatenano.