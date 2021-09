Ansia per Giulia De Lellis, va in clinica per problemi di salute

“Ascoltate il vostro corpo per favore”. Con questo appello ai fan, Giulia De Lellis comunica nelle Stories di essersi sottoposta a una serie di esami e alcune sue dichiarazioni sibilline spaventano i follower: “Sono un po’ provata perché ho ricevuto risposte che non mi piacciono molto”. Intanto fa sapere che per gestire lo stress va in terapia.

“Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza! – continua l’influencer bella e affascinante anche dopo una giornata in clinica - spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo”.

“Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza” scrive postando le sue gambe sexy al tavolino del bar. Siamo abituati a vederla bella e felice tra shooting ed eventi mondani, ma Giulia soffre di ansia e non lo nasconde. “Faccio terapia e sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”.

Ai fan preoccupati che le domandano come sta, l’influencer risponde sincera: “Qualche pensierino per la salute, ma sto approfondendo…”. E a una fan ipocondriaca consiglia: “La vita è troppo bella per pensare alle cose brutte… E poi se le pensi, le attiri, lascia stare!”.

