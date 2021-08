Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta piccioncini in piazza San Marco

La città più romantica d’Italia non poteva ospitare un bacio appassionato tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. L’influencer e l’imprenditore suggellano la fine dell’estate con un’ondata di passione in piazza San Marco. Lei ospite alla sfilata d’alta moda si muove sinuosa, lui la avvinghia e la abbraccia ad ogni occasione. Ora la coppia, dopo le lunghe vacanze al mare e qualche appuntamento mondano, rientra a Milano.

Non si sono fatti mancare nulla. E’ stata un’estate di grandi emozioni per Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Insieme da un anno, per i due durante questi mesi caldi è stato un crescendo di passione e un’esplosione d’amore. Inseparabili hanno passato le vacanze al mare: sulla spiaggia della Versilia tra cene a Forte dei Marmi e qualche aperitivo nel Tigullio tra i locali più in di Portofino, hanno navigato in alto mare per coccole bollenti da regalare ai follower e hanno viaggiato per mari e monti senza tregua.

Poi c’è stato il matrimonio della sorella di Giulia, Veronica con il compagno Jacopo. Una festa da mille e una notte organizzata anche dalla influencer. La De Lellis e Beretta hanno fatto le prove per il loro sì e si sono calati in una romantica atmosfera di fiori d’arancio e bebè. Infine, la toccata e fuga a Venezia. Dovevano partecipare a una sfilata di moda, ma ne hanno approfittato per una notte d’amore in laguna tra baci e scatti indimenticabili…

